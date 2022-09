Été 2022: faute de visas Schengen, la Turquie et l’Égypte deviennent les destinations de prédilection des Marocains

Khalid Benazzouz est le président de l'association des agents de voyages de la région Casablanca-Settat.

En cet été 2022, les Marocains, privés ces deux dernières années de voyager librement en raison de la pandémie, semblent de plus en plus séduits par les voyages en Turquie et en Egypte. Ce qu'en disent des voyagistes, à Casablanca.

Bien que les pressions inflationnistes continuent d'influer sur les prix, aussi bien des billets d’avion que des nuitées aux hôtels, les vacances de l'été 2022 marquent le grand retour des voyages à l’étranger. Les destinations les plus demandées sont la Turquie et l’Egypte, indiquent, interrogés par Le360, des voyagistes de Casablanca. Des packs de voyages à destination de la Turquie et de l’Egypte, à prix abordable, s'écoulent désormais comme des petits pains. Le nombre des touristes marocains qui choisissent ces deux pays pour leurs vacances estivales a augmenté, notamment en raison des difficultés d’obtention des visas Schengen, explique Omar Belhachmi, directeur d’une agence de voyages de la métropole. Le tourisme retrouve son niveau pré-pandémie Selon Omar Belhachmi, la Turquie attire les touristes marocains pour plusieurs raisons, dont son accessibilité (aucun visa n'est requis pour y entrer) et pour le prix abordable des voyages, comparativement à d’autres destinations. Plusieurs offres sont donc proposées pour de nombreuses villes, comme Antalya, Bodrum et Istanbul. Quant à l’Egypte, l'entrée sur son territoire des touristes en provenance du Maroc est facilitée, rappelle ce voyagiste, qui indique aussi que de plus en plus de Marocains sont attirés par les pays d'Asie. Khalid Benazzouz, président de l'association des agents de voyages de la région Casablanca-Settat, confirme la tendance: ses clients préfèrent partir en Turquie, en Egypte, mais aussi en Espagne, pour ceux ayant pu obtenir un visa d'entrée. Il signale toutefois des retards d’obtention des visas d'entrée pour l'Egypte, même s'il y a des facilités accordées par les services consulaires de cette ambassade aux Marocains. Ce voyagiste a également pu remarquer qu'au cours de cet été qui s'achève, après les restrictions imposées par la pandémie, le besoin de voyager s’est fortement fait ressentir.

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar