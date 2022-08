© Copyright : AFP

Kiosque360. Condamné à deux ans de prison ferme, “Ould Lefchouche”, qui avait précipité volontairement sa voiture sur le cortège d’un mariage à Essaouira, a été libéré sous caution. Cet article est une revue de presse tirée des quotidiens Al Akhbar et Assabah.

Quelques jours seulement après sa condamnation à deux ans de prison ferme, "Ould Lefchouch", cet enfant gâté qui avait précipité volontairement sa voiture, début février dernier, sur une foule qui célébrait un mariage dans une salle de fête à Essaouira, a été libéré sous caution. Une décision qui a surpris les habitants de la ville de Mogador, rapportent les quotidiens Al Akhbar et Assabah dans leur livraison du 3 août.

Et pour cause. "Ould Lefchouch" était poursuivi pour de lourds chefs d'accusation: détention et vente de drogues, outrage à un agent dépositaire de l’autorité publique, excès de vitesse sous l'effet de la drogue... Pourtant, ce neveu d’un riche d’homme d’affaires et propriétaire d’une célèbre clinique de la région a été libéré sous caution. Une caution d'à peine 10.000 dirhams, précisent Al Akhbar et Assabah.

Pour rappel, l’accident prémédité par "Ould Lefchouch" avait grièvement blessé le père du marié qui a été transporté d’urgence à l’hôpital. Le mari, quant à lui, s’en était miraculeusement sorti avec des blessures légères, rappellent les deux quotidiens. Après plus de cinq mois de cavale, ce gosse de riche avait été condamné, fin juillet, à deux ans de prison ferme.

Le jeune homme avait violemment percuté la voiture qui transportait les mariés. Choqué, le père du marié avait protesté contre le conducteur. Or, celui-ci l'a mal pris. Il a alors fait marche arrière avec son véhicule, avant de foncer à tombeau ouvert sur les personnes qui accompagnaient les mariés, semant ainsi le chaos. Il a ensuite pris la fuite.

Avant son interpellation, le jeune délinquant, connu pour son imprudence et ses prouesses au volant, était apparu dans des vidéos provocantes où il se vantait d’avoir échappé aux autorités locales, tout en les mettant au défi de l’interpeller. Ces provocations filmées avaient alors mobilisé tous les services sécuritaires de la province. Une mission réussie, après plus de cinq mois de cavale.