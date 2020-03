© Copyright : DR

Les éléments du service régional de la police judiciaire d'Errachidia ont arrêté, mardi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la DGST, deux individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel impliqué dans le trafic international de drogue.

Les deux mis en cause, âgés de 50 et 54 ans, ont été appréhendés à bord d'un camion immatriculé au Maroc au niveau de la commune rurale de "Msissi", près de Tinghir, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La fouille de leur véhicule a permis de saisir une tonne et 482 kilogrammes de haschich et d'importantes sommes d'argent en devise nationale, soupçonnées de provenir du trafic de drogue et de psychotropes.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les investigations se poursuivent en vue d'identifier les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d'arrêter l'ensemble des personnes impliquées, ajoute la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre efforts soutenus menés conjointement par les services de la sûreté nationale et la DGST en vue de lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.