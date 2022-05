© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Le Plan d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, a été examiné le mardi 17 mai dernier, lors des huitièmes assises régionales de Dakhla-Oued Eddahab.

Les assises régionales de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et de l’innovation qui ont fait escale à la région Dakhla-Oued Eddahab constituent la huitième étape d’une série de rencontres régionales lancées par le ministère en charge de ce portefeuille, afin de concrétiser dans les faits le Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Ecosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

La rencontre, à laquelle ont pris part l’ensemble des acteurs et partenaires de la vie universitaire se veut un espace d’échanges et de débats autour des grandes orientations du nouveau modèle de l’université marocaine, qui aspire à jeter les bases d’une véritable justice territoriale, fondée sur une vison claire qui tient compte des évolutions économiques, sociales et culturelles que connaissent les régions et provinces du Royaume, a affirmé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui.

L’objectif, a-t-il ajouté, est de garantir une formation adaptées pour les étudiants et l’environnement socio-économique, en fonction des besoins spécifiques du marché de l’emploi à l’échelle régionale.

En vue de promouvoir le secteur de l'enseignement supérieur au niveau de la région, le président du conseil régional, El Khattat Yanja, a souligné qu’une convention de partenariat avec l'Université Ibn Zohr pour la construction et l'équipement de l'Ecole Supérieure de Technologie de Dakhla qui a nécessité une enveloppe budgétaire de près de 50 millions de dirhams (MDH), dont 12 MDH fournis par le Conseil régional, ainsi que deux conventions avec l'Ecole nationale de commerce et de gestion à Dakhla (5 MDH) portant sur plusieurs programmes et projets.

Lors des Assises de Dakhla, d’autres conventions de partenariats ont été signées entre l’Université Ibn Zohr et ses partenaires économiques, régionaux, des acteurs de la société civile, ainsi que six universités marocaines.

Ces conventions, qui ambitionnent le renforcement du rôle de l’université en tant que locomotive du développement régional, portent sur plusieurs domaines d’intérêt commun (formation, recherche scientifique, innovation et transfert technologique).