Kiosque360. La guéguerre va crescendo entre les dirigeants des écoles privées et les parents d’élèves concernant le paiement des frais de scolarité du mois de juillet, face au silence assourdissant du ministère de l’Education nationale. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Bien que le ministre de l’Éducation nationale ait donné son avis sur la controverse qui oppose les dirigeants des écoles privées aux parents d’élèves concernant le paiement des frais de scolarité du mois de juillet rien n’a été tranché jusqu’à ce jour.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 16 juin, que de nombreux parents ont été relancés pour s’acquitter des frais de scolarité du mois de juillet. En revanche, d’autres établissements privés ont informé les parents de leurs élèves qu’ils sont exemptés de ces frais supplémentaires.

Partout dans le Royaume les familles dénoncent la décision de ces établissements qui tentent de récupérer les frais du mois de septembre alors que la rentrée scolaire n’a débuté qu’au mois d’octobre. Les parents jugent cette exigence comme un chantage car les élèves ne vont pas bénéficier de la scolarisation au cours du mois de juillet sachant que les examens s’achèveront avant la fin du mois de juin.



Al Ahdath Al Maghribia rapporte qu’une mère d’un élève en primaire a qualifié cette décision d’abusive sachant, dit-elle, que toutes les écoles privées ont achevé les programmes scolaires de tous les niveaux. D’autant plus, ajoute-t-elle, que l’enseignement privé n’a connu aucun arrêt contrairement à l’enseignement public qui a été perturbé par les grèves des enseignants contractuels.

Il faut rappeler que le ministère de l’Éducation nationale avait annoncé que la rentrée scolaire ne débutera qu’au mois d’octobre et qu’elle s’étalera jusqu’au mois de juillet. Sauf que ce même département avait annoncé que les examens de contrôle continu se dérouleront entre le 27 juin et le 2 juillet pour les niveaux primaires et secondaires. Quant aux examens régionaux normalisés des cycles primaires et secondaires ils auront lieu les 4 et 5 juillet 2022.