Kiosque360. Le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation vient de présenter les résultats de l’enquête PISA sur l’éducation au Maroc, et ses conclusions sont alarmantes. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Un nouveau rapport vient rappeler la réalité du système éducatif au Maroc. Cette fois, il est rendu public par le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation, en collaboration avec l’Agence américaine MCA-Morocco. Il conclut à l’existence de nombreux dysfonctionnements qui vont des capacités propres des élèves à la faiblesse de la couverture scolaire des enfants.

Dans son édition du vendredi 11 février, Al Ahdath Al Maghribia rapporte quelques-unes des principales constatations du rapport qui, soulignons-le, se base sur les données du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), piloté par l’OCDE.

Ainsi, la publication rapporte que 49% des élèves âgés de 15 ans et touchés par l’enquête PISA ont au moins redoublé une fois lors de leur cursus. Mais le plus étonnant à ce niveau, ajoute le journal, c’est qu’il semble que les élèves qui redoublent ne bénéficient pas des années scolaires refaites, puisqu’ils n’arrivent pas à acquérir les compétences qu'acquièrent les élèves non-redoublants.

A titre de comparaison, la moyenne des élèves de cette catégorie d’âge ayant redoublé dans les pays couverts par l’OCDE ne dépasse pas les 11%. C’est dire l’écart, sachant que des pays comme la Turquie ou même la Thaïlande affichent un taux de redoublement de 7% seulement.

La même source ajoute, par ailleurs, que 20% des élèves ne savent pas du tout ce qu’ils feront dans les cinq années suivant le sondage. 30% eux souhaitent intégrer le marché du travail, tandis que 14% affirment vouloir chercher des métiers qui ne nécessitent aucune qualification universitaire.

Pour Al Ahdath Al Maghribia, les résultats de ce rapport ne font que confirmer les constats faits par le passé et qui acte la faiblesse du système éducatif national. A titre d’illustration, il suffit de citer que 73% des élèves concernés par l’enquête ne disposent pas des qualifications requises au regard de leur âge et de leur niveau scolaire.

Pour rappel, le rapport PISA traite principalement de trois domaines que sont les sciences, les mathématiques et la compréhension des textes écrits. Depuis 2018, il traite aussi du Maroc à travers une enquête menée sur un échantillon de plus de 7.200 élèves âgés de 15 ans et inscrits dans 180 écoles différentes.