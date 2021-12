© Copyright : DR

Une réunion dite "de dialogue" a eu lieu à Rabat hier, mercredi 1er décembre 2021, entre les représentants du ministère de l’Education nationale et ceux de la coordination nationale des enseignants dits "contractuels". Il s'agit de la première du genre depuis la nomination de Chakib Benmoussa en tant que ministre...

Les représentants des enseignants contractuels, s'ils ont salué, dans un communiqué émis à l’issue de cette rencontre, la "réactivité" de l’équipe du ministère de l’Education nationale, ont toutefois confirmé, interrogés par Le360, le maintien à ce jour de leur programme de protestations: des mouvements de grèves auront bel et bien lieu les 7 et 8 décembre 2021, ainsi que les 14 et 15 décembre 2021.

Les revendications des enseignants contractuels sont toujours les mêmes: mettre fin au plan de recrutement des enseignants par contrat auprès des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) et leur intégration dans la fonction publique, par la création de postes budgétaires centralisés. C'est d'ailleurs là le principal point d’achoppement entre le ministère de l'Education nationale et ces enseignants, représentés par leur syndicat respectif.

Toutefois, le dialogue n'est pas rompu: une deuxième réunion devrait se tenir le jour même du premier mouvement de protestation prévu, le mardi 7 décembre prochain, en présence du ministre. Chakib Benmoussa se mettra lui aussi à table pour discuter davantage des revendications des enseignants, a pu apprendre Le360, à l’issue de la réunion qui s'est tenue hier.

Au cours de cette réunion à Rabat, les représentants de la coordination des enseignants contractuels (les délégués des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement) ont de plus réclamé l’abandon des poursuites engagées à l’encontre des enseignants grévistes, et ont regretté de nouvelles "conditions discriminatoires" de recrutement des enseignants et des cadres administratifs.

Selon ce même communiqué de la coordination nationale des enseignants contractuels, un rapport détaillé de la réunion sera transmis à l’ensemble des enseignants et des cadres pédagogiques, afin de discuter de l'évolution de leur situation, au cours de la tenue de nouvelles assemblées générales.