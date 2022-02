Le siège de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), à Rabat.

Où en est-on dans la vaccination dans le milieu carcéral? Selon la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), sur les 81.923 détenus ayant reçu la première et deuxième dose, 85% ont pu bénéficier d’une troisième dose de rappel (booster shot).

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 2 février 2022, la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) annonce que 85% des détenus ayant reçu la première et deuxième dose (au nombre de 81.923) ont reçu la troisième dose d'un vaccin contre le Covid-19.

Selon ce même communiqué, l’opération de vaccination est toujours en cours dans le milieu carcéral, notamment pour les personnes ayant récemment rejoint les établissements pénitentiaires et qui n'ont pas encore complété leur schéma vaccinal et ce, en étroite coordination avec les autorités territoriales et sanitaires.

La DGAPR indique par ailleurs que 81,62% de ses fonctionnaires ont reçu leur booster shot, précisant que la campagne de vaccination dans leurs rangs se poursuit au quotidien, ce qui montre leur forte adhésion à la campagne nationale de vaccination et l’intérêt qu’ils portent à l'importance de contribuer à la protection des établissements pénitentiaires contre le danger de la propagation du Covid-19.