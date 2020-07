© Copyright : DR

107 candidats à la migration irrégulière, des ressortissants de pays d'Asie et d'Afrique, ont été interceptés, dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 juillet 2020, à bord d'embarcations de fortune en mer Méditerranée, par des garde-côtes de la Marine Royale, apprend-on de source militaire.

Les secourus, parmi lesquels se trouvaient 13 femmes et 4 mineurs, ont été acheminés sains et saufs vers les ports de Tanger et Nador.

Ils avaient auparavant reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale, précise-t-on de même source.