© Copyright : DR

Kiosque360. Dans une commune rurale de Sidi Kacem, une femme tue son mari, père de ses trois enfants, et l’enterre à côté de sa maison. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Il était son mari depuis 20 ans et père de ses trois enfants. Pourtant, elle n’a pas hésité à le tuer et à enterrer son corps en toute discrétion. C’est ce qui s’est passé ce weekend dans une des communes rurales les plus paisibles de la province de Sidi Kacem.

Dans son édition du lundi 21 novembre, Al Akhbar rapporte que l’enquête préliminaire a révélé quune femme a tué son mari en l’étranglant avec un câble en plastique alors qu’il sombrait dans un sommeil profond, sans doute à cause de son état d'ébriété avancé. Les faits auraient eu lieu, selon le journal, la nuit du jeudi dernier.

Beaucoup de détails dans cette affaire ont surpris non seulement les habitants de cette commune, mais également les enquêteurs. Il s’agit par exemple de la force dont a fait preuve l’épouse pour creuser un grand trou près de son domicile pour y enterrer le corps de la victime sans que ni ses enfants, ni les voisins ne s’en rendent compte.

Toujours d’après le journal, l’épouse a également fait preuve d’un grand sang froid pour gérer le père de la victime qui, surpris que son fils ne réponde plus à son téléphone depuis deux jours, s’est rendu à son domicile pour demander de ses nouvelles. Là, la femme l’informe que la victime a, en fait, décidé brusquement d’aller en voyage avec l’un de ses amis, et qu’il l’avait informée qu’il pourrait ne plus retourner à son village.

Finalement, ce seront quelques détails qui vont mettre la puce à l’oreille du père, qui s’est étonné de voir sa belle-fille l’empêcher de circuler librement dans la maison et dans ses annexes, notamment dans l’une des écuries. De plus, il avait bien repéré des traces des travaux de creusement non loin du domicile. Ce qui l’a poussé à alerter les autorités.

L’épouse, qui devrait être poursuivie pour homicide volontaire, aurait eu plusieurs altercations avec son mari qui, parfois, sont arrivées jusqu’à la Justice. Mais, Le refus de la victime de lassier sa femme partiir en Espagne pour travailler comme saisonnière dans les champs agricoles est la goutte qui a fait déborder le vase. La femme à décidé de débarrasser définitivement de son mari.