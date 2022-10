© Copyright : dr

Kiosque360. Le président d’une coopérative d’importation de vaches laitières et d’autres accusés comparaitront le 27 octobre courant devant le tribunal de première instance d’El Jadida pour escroquerie et abus de confiance. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Accusés de transfert illégal d’argent et d’escroquerie, les dirigeants d’une coopérative d’importation de vaches laitières venant d’Allemagne vont comparaître, le 27 octobre courant, devant le tribunal de première instance d’El Jadida.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 24 octobre, que les mis en cause sont aussi accusés de détournement de la subvention étatique destinée aux éleveurs et producteurs de lait dans la région de Doukkala. Le président de la coopérative de production et de vente à Sebt Saiss comparaîtra devant la justice après avoir été entendu par le juge d’instruction.



Le magistrat a poursuivi les accusés pour abus de confiance, escroquerie et falsification de documents. Le président est accusé d’avoir détourné l’argent de la coopérative et falsifié les procès-verbaux des réunions du bureau. Les faits remontent à la période allant de 2012 à 2017, période durant laquelle des adhérents ont porté plainte contre le président, l’accusant de falsifier la liste des membres de la coopérative, de dilapider leurs cotisations et de manipuler les factures de consommation d’électricité.

Assabah souligne qu’il y a cinq ans, le président a été accusé d’avoir acheté des vaches laitières importées d’Allemagne qu’il a revendues à des éleveurs qui n’étaient pas des adhérents de la coopérative. Mais quand il s’est présenté au guichet unique pour demander la subvention de l’État, réservée aux organisations partenaires du ministère de l'Agriculture, il leur a fourni une fausse liste portant la signature des adhérents effectifs.

Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole de Doukkala avait alors constitué une commission technique qui a mené plusieurs investigations, avant que le dossier ne soit présenté devant le procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca.