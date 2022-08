© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Le coup d'envoi du Moussem Moulay Abdellah Amghar, l'une des plus importantes manifestations religieuses et culturelles au Maroc, a été donné, vendredi 5 août 2022, dans la commune rurale de Moulay Abdellah relevant de la province d'El Jadida.

Après une pause forcée, en raison de la pandémie de Covid-19, le Moussem Moulay Abdellah Amghar reprend de plus belle. Organisée par la province d'El Jadida et la commune de Moulay Abdellah, cette nouvelle édition se poursuit jusqu'au 12 août courant.

Approché par Le360, le président de la commune de Moulay Abdellah, Mehdi El Fathemy, a indiqué que cette nouvelle édition, à laquelle participent 2.000 cavaliers issus de 130 troupeaux de différentes régions du Maroc, devrait accueillir plus de 2 millions de visiteurs.

C’est un rendez-vous culturel et spirituel incontournable, appelé à insuffler une dynamique certaine à l’économie et au tourisme locaux, a-t-il souligné.

Intervenant au nom du conseil provincial d’El Jadida et de la commune de Moulay Abdellah, Abdellah Ghaitoumi a relevé que cette manifestation culturelle, profondément ancrée dans l’histoire avec son patrimoine immatériel diversifié, et qui représente une partie rayonnante de la mémoire nationale commune, constitue un déclic sûr pour une dynamique économique et touristique de la région.

Célébré par les tribus des Doukkala à la mémoire du saint Moulay Abdellah Amghar, le Moussem Moulay Abdellah Amghar est considéré comme l'une des manifestations religieuses et culturelles les plus attrayantes et les plus riches du Royaume.