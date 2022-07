© Copyright : DR

Un guichet unique, dédié spécialement, et tout au long de l'été 2022, aux Marocains résidant à l'étranger, a été mis en place par l’Agence urbaine de Tanger afin d’optimiser le traitement de leurs demandes et doléances.

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des services fournis par l’Agence urbaine de Tanger au profit des Marocains du monde lors de leur séjour estival, un ensemble de dispositions organisationnelles, logistiques et administratives ont été mises en place.

Afin de garantir le traitement des demandes des MRE dans les meilleurs conditions et délais, l'Agence a créé un guichet unique, dédié spécialement et tout au long de l'été 2022, aux Marocains résidant à l'étranger. Il comprend une cellule composée d’interlocuteurs qui représentent le département des affaires juridiques et foncières et celui de la gestion urbaine, indique l’Agence dans un communiqué.

Cette cellule a pour rôle de porter une attention particulière aux membres de la communauté des MRE en améliorant les conditions de leur accueil au sein de l'établissement et en fournissant les efforts nécessaires pour apporter des réponses concrètes à leurs besoins et attentes, en accélérant le traitement de leurs demandes de notes de renseignements urbanistiques ou d’informations et de leurs requêtes ou réclamations, souligne l'Agence.

La cellule a également comme mission de fournir aux MRE l'assistance technique et administrative nécessaire en les accompagnant dans le processus d'examen de leurs dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme, tout en respectant les lois, procédures et circuits en vigueur.

L'Agence a, aussi, prévu l'organisation d’une permanence après les heures officielles de travail, de 16h30 à 18h30 (du lundi au vendredi) et de 9h00 à 12h30 (samedi) afin de recevoir, orienter et assister les Marocains du monde et prendre en charge leurs sollicitations.

Des «Journées portes ouvertes» seront, par ailleurs, organisées au siège de l’Agence du 8 au 12 août 2022 et ce, afin de renforcer la communication avec les Marocains du monde et faire connaître les missions de l'Agence urbaine de Tanger et ses services fournis dans son ressort territorial.

L’Agence a dans ce sens mis en place un numéro de téléphone (05 39 34 07 97) réservé pour répondre aux questionnements des Marocains du monde et leur apporter les clarifications et les orientations adéquates dans les plus courts délais.