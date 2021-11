Les éléments du service préfectoral de la Police judiciaire de Tanger ont démantelé hier, mardi 9 novembre 2021, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de substances psychotropes.

Les recherches et investigations effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis l'interpellation de huit personnes soupçonnées d'être liées à un réseau criminel impliqué dans le trafic et la commercialisation des substances psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les procédures de contrôle et d'inspection ont permis la saisie de 3.623 comprimés d'ecstasy et 25.800 comprimés de Rivotril.

Cette opération a permis aussi la saisie d'une voiture de location et des armes blanches, en plus d'une importante somme d'argent en monnaie locale, que la Police judiciaire soupçonne de provenir de cette activité criminelle, poursuit le communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer toutes les circonstances de cette affaire, ainsi que les ramifications et liens éventuels de ce réseau criminel, que ce soit au niveau national ou international, conclut la DGSN.