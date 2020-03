Diapo. Coronavirus. De crainte d'une pénurie alimentaire, c'est la ruée vers les supermarchés

close prev next © Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR prev next







Depuis deux jours, l'ensemble des grandes surfaces du Maroc sont prises d'assaut. La crainte d'une pénurie a entraîné une frénésie d'achat de produits alimentaires. Pourtant, pas plus tard qu'hier, le gouvernement marocain a annoncé que le pays disposait d'un stock de sécurité pour plus de six mois.

Par Khalil Ibrahimi