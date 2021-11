Un pont de dénivellation du boulevard Mohammed VI aux croisements avec les boulevards Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala sera construit. Il sera mis en service à l'été 2022. Sur une longueur de 620,4 mètres et une largeur de 16,1 mètres, il proposera 2x2 voies de circulation.

Casa Transport annonce qu’elle lance les travaux d’un pont de dénivellation du boulevard Mohammed VI. Les travaux de construction de ce projet, qui s'élèvent à 171 millions de dirhams, sont programmés pour une durée de 12 mois, de novembre 2021 à fin octobre 2022.

Le boulevard Mohammed VI, traversé par plusieurs axes et carrefours importants, constitue l’un des principaux accès de la ville de Casablanca et draine un trafic très dense avec des flux conséquents de poids lourds.

Les récents comptages de trafic, effectués en 2019, donnent une charge de 6.000 unités UVP/h (de véhicule particulier par heure) au droit du carrefour d’intersection des bd Mohammed VI, Driss El Harti et Al Qods et un régime d’écoulement des flux de circulation proche de la saturation: 98% de la capacité en heure de pointe matinale (HPM) et 95 % en heure de pointe du soir (HPS).

Ainsi, cet ouvrage permettra de réduire considérablement la longueur des files d'attente et par conséquent les délais de passage au droit des intersections de ces boulevards, explique un communiqué de Casa Transport.

Outre la vocation de transit assurée par le pont, le tronçon situé entre les boulevards Al Qods et Driss El Harti constituera le plus grand pôle d’échange du réseau TCSP (T3-Tramway et BW1-Busway) et sera à proximité des arrêts des grands taxis et bus.

La station de tramway, en position axiale, sera aménagée sous l’ouvrage, tandis que celle du busway jouxtera, en latéral, la mosquée Al Housna, souligne ce même communiqué.

Cet ouvrage devrait assurer une correspondance optimale et sécurisée des usagers des modes de transport projetés et ceux existants (tramway, busway, grands taxis, bus) en réduisant le volume de véhicules empruntant la section en surface et en limitant les conflits véhicules/piétons.

Il permettra également d’améliorer la performance commerciale des tramways et busway au niveau des carrefours en leur garantissant la priorité.