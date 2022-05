© Copyright : DR

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a adressé une note de service à l’ensemble des corps de police exerçant sur la voie publique et dans les services en contact avec les citoyens, les appelant à redoubler d'efforts en matière de sens de la responsabilité et de respect envers les usagers, marocains comme étrangers.

Diffusée auprès des différents services de la DGSN et sur l’ensemble du territoire national, la note souligne que tous les éléments de police concernés «sont dans l’obligation de traiter décemment et de respecter l’ensemble des citoyens, et de s’engager sérieusement dans l’exercice de leurs fonctions».

Dans cette directive, le patron du pôle DGSN-DGST a également insisté sur l’impératif pour tous les services d’accueil dans les postes de police de marquer le plus grand respect envers les usagers, et de traiter leurs demandes efficacement et avec sérieux, en vertu des lois et des règlements en vigueur.

La diffusion de cette note s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures à caractère organisationnel menées par la DGSN qui s'emploie à consacrer l'exemplarité du travail sur le terrain et les règles de la bonne gouvernance.