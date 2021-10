© Copyright : DR

Kiosque360. Une brigade régionale des artificiers, spécialisée dans la détection et la neutralisation des engins explosifs, a été installée jeudi 14 octobre à Casablanca par la DGSN.

La DGSN a procédé, jeudi dernier à Casablanca, à la mise en place d’une brigade régionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité violente et terroriste et dans la détection et la neutralisation des engins explosifs. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (16 et 17 octobre), que l’installation de cette brigade régionale des artificiers survient après la création de structures similaires à Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir et Laâyoune.

La généralisation des brigades régionales des artificiers à l’ensemble du territoire national vise à renforcer les polices locales avec des équipes capables d’affronter les menaces de terrain représentées par les engins explosifs. Ces brigades ont été formées, aussi, pour accompagner les investigations et les enquêtes judiciaires des services de police locaux en mettant à leur disposition des experts spécialisés dans la détection et la neutralisation des engins explosifs. Pour ce faire, la DGSN les a dotées de logistiques de haute technologie composées de robots et de moyens sophistiqués pour détecter et traiter les explosifs à distance.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que la constitution de ces brigades a été précédée par une formation et une qualification de haut niveau des éléments qui les composent. Il faut rappeler que la création de la brigade régionale des artificiers de Casablanca entre dans le cadre d’un processus de mise en œuvre de programmes structurels et opérationnels annoncé en juin 2021 par la DGSN. Ce plan comprend la création de six brigades régionales des artificiers dans les wilayas de la sûreté de Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Laâyoune et Casablanca en attendant de les généraliser à l’ensemble du territoire national.