DGSN: la nouvelle génération de CNIE, une utilisation plus simple et plus sécurisée au service du citoyen

La nouvelle génération de CNIE, une utilisation plus simple et plus sécurisée.

© Copyright : DR

La nouvelle génération de cartes nationales d’identité électronique (CNIE), entrée en vigueur jeudi, offre une utilisation plus simple et plus sécurisée au service du citoyen, a souligné la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).