Deux morts et plusieurs blessés après le renversement d’un autocar transportant des militaires en permission

Un autocar transportant des militaires en permission s’est renversé, lundi matin 29 juillet, sur l’autoroute reliant Marrakech et Agadir au niveau de la commune de Sidi M’Hamed Dalil (Caïdat de Saidate) relevant de la province de Chichaoua. L’accident a fait deux morts et plusieurs blessés à différents degrés de gravité qui ont été immédiatement évacués à l’hôpital militaire de Marrakech.

Les FAR ont mobilisé plusieurs moyens humains et logistiques pour prendre soin des blessés, et ce en coordination avec les autorités locales, souligne-t-on, ajoutant que «la Gendarmerie royale a également ouvert une enquête sur cette affaire pour établir les responsabilités juridiques qui en découlent».

Suite à ce tragique incident, la famille des FAR présente ses sincères condoléances aux familles des défunts et à leurs proches, priant le Tout-Puissant pour un prompt rétablissement pour les blessés.