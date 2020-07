© Copyright : DR

Kiosque360. Un réseau de prostitution international a mis au point une nouvelle application de messagerie instantanée pour rouler des jeunes filles marocaines à la recherche d’un emploi. Voici le modus operandi qui conduit des jeunes filles dans le labyrinthe de la prostitution.

Un réseau de prostitution international a investi le créneau de l’emploi pour recruter des Marocaines dans le monde de la prostitution. Le processus infernal commence par le téléchargement sur le téléphone portable d’une application de messagerie instantanée. Ensuite, les victimes sont encouragées, par des proxénètes qui entrent en contact avec elles, à entamer des échanges ordinaires sur la Toile, en contrepartie de sommes d’argent. Par la suite, les choses prennent une autre dimension et finissent par des scènes chaudes via webcam.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte cette information dans son édition de ce jeudi 23 juillet, ces jeunes filles sont rémunérées pour leurs services à distance au bout de chaque semaine. La manœuvre utilisée par ce réseau de prostitution international consiste en la publication sur un compte facebook d’une annonce appelant les filles désirant travailler de chez elles à entrer en contact privé avec l’auteure de l’annonce, une proxénète. Celle-ci explique alors à ses proies comment télécharger l’application et agir pour gagner de l’argent à travers des «chats» sur téléphone.

Ainsi, les premières communications (appel vidéo) sont rémunérées à 135 dirhams la minute et peuvent atteindre jusqu'à 360 dirhams. Cette formule pousse les filles à prolonger la communication le plus longtemps possible. Elle doit commencer, lors de la prise de contact, par porter des habits pudiques. La tactique sert d’appât pour maintenir le client en ligne. Une fois engagée définitivement, la fille communique ses coordonnées et une copie de sa carte d’identité nationale à son "employeur". Les virements sont effectués via une agence de transfert d’argent chaque jeudi, font savoir les sources d’Assabah. Et de souligner que cette application attire de plus en plus de Marocaines qui réussissent à séduire de nombreux clients sur la Toile.