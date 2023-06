Des khalijis arrêtés lors d’une «bunga-bunga» à Marrakech

Les éléments de la gendarmerie ont effectué, dans les premières heures de la matinée de mardi, une descente dans une villa située dans la commune de l’oasis Sidi Brahim, dans les environs de Marrakech, où des suspects organisaient une soirée «bunga-bunga». Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 15 juin, que les gendarmes ont surpris en flagrant délit d’ébats sexuels des ressortissants khalijis et deux filles. Les premiers éléments de l’enquête montrent que les suspects sont impliqués dans une affaire de prostitution et de proxénétisme, et ont transformé cette villa en lieu de débauche.

Les mis en cause ont délibérément loué cette villa qui se trouve loin du centre urbain pour organiser leurs soirées arrosées et libertines. Les suspects croyaient ainsi que personne ne s’apercevrait de leurs activités illicites tant qu’ils restaient dans le cercle fermé de la villa perdue au milieu de douars d’un village isolé. Mais c’était sans compter sur la vigilance des gendarmes qui ont rapidement découvert le pot aux roses, alors que la soirée venait à peine de commencer.

Le quotidien Assabah souligne qu’après avoir longtemps surveillé la villa pour s’assurer de ce qui s’y passait, les gendarmes l’ont investie sur ordre du parquet. Cette descente leur a permis d’interpeller les suspects en flagrant délit et de saisir des boissons alcoolisés et des stupéfiants. Les prévenus ont été, par la suite, placés en garde à vue sous la supervision du parquet pour approfondir l’enquête et déterminer s’il s’agissait d’un réseau de trafic d’êtres humains ou d’un cas isolé. Les accusés seront par la suite déférés devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech qui leur notifiera les chefs d’inculpation retenus contre eux.