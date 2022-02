© Copyright : DR

Kiosque360. Ces derniers jours, plusieurs entreprises marocaines spécialisées dans l’import-export ont été la cible de cyberattaques. Des logiciels malveillants seraient utilisés pour accéder à leurs bases de données. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Assabah.

Des hackers ont pu pénétrer les bases de données de plusieurs entreprises d’import-export. C’est ce que révèle le quotidien Assabah dans sa livraison du 11 février. En effet, les chefs d’entreprise concernés ont découvert inexorablement que leur matériel informatique ainsi que leurs comptes professionnels avaient été piratés par des personnes dont ils ne connaissent pas encore l'identité.



Pour l’heure, aucune information ne précise les données piratées. En attendant, les chefs d’entreprise victimes ont fait appel à des experts en cybersécurité pour déterminer l’origine de ces cyberattaques, leur modus operandi ainsi que la nature des données piratées.



D’après le quotidien Assabah, les enquêtes préliminaires effectuées sur quelques matériaux informatiques ciblés par les cyberattaques démontrent que les hackeurs ont eu recours à des logiciels malveillants envoyés par courrier électronique aux entreprises ciblées. Le but étant que le programme soit téléchargé, permettant aux hackers d’avoir le contrôle sur la totalité du matériel informatique de l’entreprise ciblée.



Car, comme l’explique à juste titre le quotidien, les hackers ne peuvent réussir leurs missions qu’avec la participation de leur cible, qui ne prend pas toutes les précautions requises pour se prémunir contre ce type de cyberattaques. Sans doute, poursuit Assabah, parce que la personne ciblée n’est pas consciente des dangers auxquels elle s’expose en utilisant son matériel informatique et en naviguant sur le web.



Toujours selon le journal, les hackers envoient des applications à télécharger gratuitement, proposant (en apparence) plusieurs services diversifiésou des jeux. En téléchargeant l’application, la personne ciblée donne accès à son matériel informatique. Dès lors, les hackeurs ont la main sur ce matériel et peuvent l’utiliser à mauvais escient.



Certaines entreprises disposent de grands serveurs leur permettant de traiter une quantité importante de données et de les classifier. Ce genre de serveurs, à en croire le quotidien, sont généralement des cibles pour les cyberattaques. D’autant que les hackers peuvent se saisir de ces données et les revendre au plus offrant, souvent pour un usage commercial.