Les trois laboratoires privés de Casablanca, autorisés par le ministère de la Santé à effectuer des tests Covid-19 pour les particuliers, devront désormais se consacrer uniquement aux voyageurs en partance pour l'étranger ou pour une autre région du Maroc.

"Sur décision du wali de Casablanca, tous les laboratoires de la métropole [se sont vus intimer l'ordre], il y a 36 heures, de ne s'occuper que des personnes détentrices d'un document de voyage", confirme le professeur Abdellah Benslimane, directeur du Laboratoire international d'analyses biomédicales (LIAB), contacté par Le360.

Ceci signifie que toutes les personnes devant voyager au Maroc ou à l'étranger peuvent se faire tester dans les laboratoires privés de Casablanca agréés par l'Etat.

Il s'agit du Laboratoire d’analyses médicales Derb Sultan, du Laboratoire G Lab, sis au 93, boulevard Anoual, et du Laboratoire international d’analyses biomédicales (LIAB) du boulevard Abdelmoumen.

Les autorités n'ont pas expliqué aux laboratoires les raisons qui motivent cette récente décision, alors même que le Maroc a adopté une stratégie de dépistage massif.

"Lorsque nous avons cherché à comprendre pourquoi, nous n'avons eu aucune réponse", s'étonne le professeur Benslimane.

Depuis le 10 juillet et après avoir obtenu son autorisation du ministère de la Santé, ce laboratoire, le LIAB, installé sur le boulevard Abdelmoumen, réalise officiellement les tests du Covid-19, soit les tests PCR et sérologiques pour le compte de particuliers et d'entreprises.

"Nous sommes montés crescendo jusqu'à atteindre 300 tests moléculaires (PCR) par jour", indique Abdellah Benslimane. Les tests PCR sont facturés à 700 dirhams, et les tests sérologiques à 300 dirhams.

Rappelons que le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, avait déclaré, mardi 11 août dernier, que son département allait revoir sa stratégie de dépistage, et prévoir des opérations de dépistage dans l'ensemble des centres de santé de proximité, dans tout le Maroc.