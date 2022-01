© Copyright : DR

Kiosque360. Si Casablanca reste naturellement la ville la plus peuplée du royaume, le dernier classement du Haut commissariat au plan positionne Fès en deuxième place, devant des villes comme Tanger ou Marrakech. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Au Maroc, elles sont 5 villes à compter une population urbaine dépassant le million d’âmes. C’est ce qui ressort d’une récente publication du Haut commissariat au plan (HCP) et dont se fait écho Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 24 janvier.

D’emblée, le quotidien rapporte que la population globale du royaume est passée à près de 36 millions d’habitants à fin 2021. Plus de 22 millions d’entre eux sont recensés dans le milieu urbain. Comparativement au grand recensement effectué en 2014, on note donc une augmentation de la population générale du royaume de plus de 2 millions de personnes en 7 ans. La barre symbolique des 30 millions de personnes avait, pour rappel, été franchie après le recensement de 2004 lorsque 29,8 millions de marocains étaient comptabilisés.

Pour le journal arabophone, ces dernières données du HCP permettent surtout de découvrir que désormais, ce sont 5 villes marocaines qui affichent une population globale de plus d’un million de personnes. Bien entendu, la palme d’or revient à Casablanca où le HCP comptabilise une population urbaine de plus de 3,5 millions d’habitants, soit quasiment trois fois plus que la ville qui arrive deuxième, Fès, où sont comptabilisés 1,22 million d'habitants. La capitale spirituelle du royaume est suivie de la ville du détroit, Tanger qui abrite quelque 1,15 million de personnes, contre 1,04 million pour la ville ocre de Marrakech. Salé complète ce top 5 des villes les plus peuplées au Maroc avec 1,02 million d’habitants.

Sur un autre registre, Al Ahdath Al Maghribia fait remarquer que si de Casablanca-Settat est logiquement en tête des régions abritant le plus d’habitants, avec un total 7,4 millions de personnes, c’est en revanche Rabat-Salé-Kénitra qui arrive deuxième avec pas moins de 4,86 millions d’habitants. Elle est suivie de Marrakech-Safi avec 4,77 millions de personnes, et de Fès-Meknès avec 4,4 millions. Les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et du Souss arrivent juste derrière avec respectivement 3 et 2 millions d’habitants.

Autre chiffre intéressant rapporté par le journal sur la base des dernières statistiques du HCP: le Maroc compte actuellement plus de 8,4 millions de ménages, dont plus de 5,8 millions résident dans le milieu urbain.