Nouveau rebondissement au sujet du démantèlement du 14 septembre de la cellule terroriste affiliée à Daech à Errachidia. Le bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) vient d’annoncer l’arrestation les 16, 20 et 22 septembre de quatre autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans un complot terroriste en préparation.

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a procédé, en coordination étroite avec les éléments de la Direction générale de la sûreté nationale, à l'interpellation, les 16, 20 et 22 septembre, de quatre autres individus pour leurs liens présumés avec les plans de la cellule terroriste affiliée à l'organisation terroriste Daech, démantelée à Errachidia le 14 septembre dernier.

L'interpellation de ces quatre mis en cause intervient dans le sillage des enquêtes et investigations continues au sujet de cette affaire, menées sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme en vue de l'arrestation de tous les membres s'activant dans le cadre de cette cellule terroriste, l'élucidation de ses ramifications et de ses liens sur les plans national et international, ainsi que l'identification de l'ensemble de ses projets et plans destructeurs ayant pour dessein de porter gravement atteinte à l'ordre public, indique un communiqué du BCIJ.

Les données préliminaires de l'enquête que poursuit le BCIJ suite au démantèlement de cette cellule terroriste révèlent que ses membres ont prêté allégeance au prétendu émir de l'organisation Daech, et adhéré à une campagne d'enrôlement et d'embrigadement au profit de leur organisation terroriste pour laquelle ils ont choisi le nom "Jamaât Attawhid Al Islami Bi Al Maghrib", précise la même source.

Les membres de cette cellule s'apprêtaient à perpétrer des actes terroristes sur le territoire national, ayant pour cibles des installations sécuritaires et militaires et une liste de fonctionnaires exerçant au sein de services sécuritaires et militaires et d’administrations publiques à travers le mode opératoire du terrorisme individuel, soit par empoisonnement ou par liquidation physique, ajoute le communiqué.

Les membres de cette organisation ont manifesté leur volonté d'embrigadement et de recrutement pour rejoindre "Wilayate Khorassan”, considérée comme nouveau repaire des organisations terroristes. Ils ont également exprimé leur soutien et bénédiction des opérations terroristes ayant visé récemment l'aéroport de la capitale afghane, indique le BCIJ.

Toutes les personnes interpellées en lien avec cette cellule, actuellement au nombre de sept, ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet compétent.