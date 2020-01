© Copyright : DR

Kiosque360. Le Conseil de la ville de Casablanca a décidé d’appliquer la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. Dorénavant, laisser ses déchets sur la voie publique sera passible de lourdes amendes.

Plusieurs hôtels, restaurants, cafés et établissements scolaires, ainsi que certains ménages casablancais, abandonnent leurs détritus sur la voie publique. Mais la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination est claire: laisser ses déchets dans la rue en dehors des conditions fixées est interdit. Il s’agit d’une infraction pénale pour laquelle des sanctions sont prévues. Quels sont les risques encourus? Le quotidien arabophone Al Massae fait le tour de la question dans son édition de ce mardi 21 janvier.

Ainsi, au vu de la loi, toute personne qui jette des déchets ménagers, industriels, médicaux ou pharmaceutiques, des déchets inertes ou agricoles en dehors des endroits désignés à cet effet, encourt une amende de 200 à 10.000 dirhams.

Si les déchets sont jugés dangereux, la sanction est de 10.000 à 2.000.000 de dirhams et/ou 6 mois à 2 ans de prison.

Toujours selon la loi 28.00, le mélange des déchets dangereux avec les autres types de déchets est puni d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de dirhams et/ou d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans.

L'incinération en plein air des déchets est également punie par ladite loi. La contravention varie entre 5.000 et 20.000 dirhams et peut être assourtie d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an.

A en croire le média casablancais, l’application de cette loi a été confiée aux deux nouvelles sociétés délégataires Derichbourg et Averda. Donc, pour éviter toute pénalité, il est fortement recommandé de se renseigner auprès desdites sociétés pour connaître les horaires de ramassage.