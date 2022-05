© Copyright : Facebook

Figure emblématique du Mouvement populaire (MP), Lahcen Sekkouri, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, est décédé ce mardi 3 mai 2022, à Rabat à l'âge de 70 ans.

Né en 1952 à Aïn Cheggag (province de Sefrou), Lahcen Sekkouri est lauréat de l’Ecole nationale d'administration publique (ENAP) et titulaire du diplôme d'études supérieures (DES) en droit public option sciences politiques. Il a également suivi une formation de formateur à l'Institut national des cadres administratifs (INCA) d'Évry, en France, et dispose d'un certificat de formation obtenu aux Etats-Unis (université de Pittsburgh, Pennsylvanie) sur le management du développement.

Lahcen Sekkouri a participé à plusieurs études et projets de réforme d'envergure, notamment l'élaboration des propositions du Mouvement populaire sur la régionalisation avancée et la Constitution de 2011.

Il a également occupé plusieurs fonctions supérieures dans différents départements ministériels, notamment en qualité de directeur des ressources humaines et des affaires générales au Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, consul général du Maroc à Rennes, en France, chef de cabinet de Mohand Laenser au ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et au ministère de la Jeunesse et des Sports, et son conseiller au ministère de l'Intérieur.