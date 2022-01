© Copyright : DR

Kiosque360. Salé, une ville sans bidonvilles. Tel est l’objectif des autorités locales sur la rive droite du Bouregreg. Après Karyan El Ouad, Sehb El Caïd et Ras El Ma, Douar Brahma est dans le viseur. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Vent debout contre les bidonvilles et les habitats insalubres à Salé. Après le relogement des habitants des baraques de Karyan El Ouad, Sehb El Caïd et Ras El Ma, les autorités locales procèdent désormais à la relocalisation des habitants de Douar Brahma, dans la commune rurale Ameur, indique le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 1er février.

Selon les sources du journal arabophone, les autorités locales en compagnie des cadres de la préfecture de Salé ont installé dans la zone un bureau et deux tentes pour accueillir la population et entamer les procédures de relogement. Elles ont promis de régler les problèmes en suspens et de simplifier les procédures administratives. Autre promesse faite par les autorités locales: un accompagnement durable pour résoudre les plaintes et les conflits en leur temps.

La semaine dernière, les autorités provinciales ont réussi à démanteler pas moins de 1300 baraques sur 9000 qui ont surgi de manière surprenante dans la commune rurale Ameur, en particulier durant le mandat précédent du Conseil, dirigé par le PJD. Selon les sources du quotidien Al Akhbar, certains élus ont tiré profit de ce dossier épineux.

En outre, les autorités locales ont révisé le recensement des habitants bénéficiaires des opérations de relogement. Cette révision était nécessaire, poursuit le journal, après l’apparition de plusieurs manipulations dans le cadre de cette opération, notamment l’ajout de personnes non-concernées sur les listes du relogement.

Par ailleurs, les autorités locales ont procédé au démantèlement de plusieurs bidonvilles après le règlement de dossiers de leurs habitants. Ces derniers ont quitté leurs baraques pour louer des petits appartements dans d’autres quartiers de la ville. Toujours selon le quotidien, les autorités vont bientôt procéder au tirage au sort pour permettre à la population de bénéficier de lots de terrains à Bouknadel. Cette opération va bon train selon les sources d’Al Akhbar. Prévue avant la fin de février, cette opération permettrait aux habitants de bénéficier de lots de terrain entre 60 et 70 m² pour chaque deux familles bénéficiaires.