© Copyright : DR

Les Marocains du monde, installés aux quatre coins de la planète, continuent de célébrer la proclamation par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara. Cette semaine, c’est à Washington et à Madrid qu’elles se sont rassemblées.

Les associations marocaines de la communauté autonome de Madrid ont organisé, dimanche 30 décembre, une imposante manifestation dans le centre de la capitale espagnole pour célébrer la reconnaissance historique des Etats-Unis d'Amérique de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara, et soutenir toutes les actions engagées par le Maroc pour défendre son intégrité territoriale.

Organisée devant le siège du consulat du Royaume à Madrid, cette manifestation a connu la participation de centaines de membres de la communauté marocaine résidant en Espagne, venant de différentes villes comme Barcelone, Bilbao, Murcie, Alicante, Gérone, Tolède et d'autres ville du pays. Brandissant le drapeau national et des portraits du Roi, les Marocains d’Espagne ont réitéré leur adhésion constante aux fondements sacrés du Royaume et à son intégrité territoriale, et leur mobilisation pour défendre les causes justes du Maroc, et faire face à toutes les manœuvres hostiles.



De son côté, la communauté marocaine aux Etats-Unis a organisé, samedi 19 décembre à Washington DC, une marche pour célébrer cette décision américaine.

Organisée sous forme d'un rallye automobile par plusieurs associations et acteurs de la communauté marocaine aux Etats-Unis, cette marche a été l’occasion pour les participants, venus de plusieurs Etats voisins, d’exprimer leur joie et leur fierté de la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Arborant des drapeaux marocain et américain, le convoi, composé de voitures et de motos, a défilé à travers les artères historiques de la capitale fédérale américaine, dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les nombreux manifestants, de tous âges, se sont attardés devant le George Washington Monument et le Smithsonian Castle, pour chanter l’hymne national et des chants patriotiques, dont "Sawt al Hassan".