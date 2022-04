© Copyright : DR

Kiosque360. La Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan a vigoureusement condamné les affrontements violents qui ont secoué le campus universitaire de la faculté. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

L’affrontement entre deux groupes d’étudiants a provoqué un séisme au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan. En effet, les violents affrontements ont fait des blessés et provoqué des dégâts matériels sur les lieux, sans compter que l’image de l’institution universitaire a été souillée par ces violences.

Le conflit a démarré par une polémique, entre des étudiants conservateurs et d’autres qui leur sont diamétralement opposés, sur la manière dont sont tenues les élections. Les uns sont aux antipodes des autres. Et, dès l’éclatement des affrontements entre les deux clans autour des formules électorales, chaque partie a fait appel à des éléments extérieurs à l’Université, rapporte le quotidien Al Ahdat Al Maghribia dans son édition du jeudi 7 avril.

L’arrivée de ces éléments de l’extérieur dans le campus universitaire a semé le désordre et donné aux actes de violence une autre dimension. Ainsi, des sabres, des armes blanches et des barres de fer, ainsi que d’autres accessoires, ont envenimé les violences entre les deux clans. Les étudiants blessés ont été évacués à l’hôpital Saniat Rmel de Tétouan, indiquent les sources du quotidien.

Et d’ajouter que ces violents affrontements ont provoqué la suspension des cours et une perturbation des activités estudiantines. Le quotidien précise que la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan a vigoureusement condamné ces actes de violence, précisant que la voie de justice serait saisie contre les fauteurs de trouble.