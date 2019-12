© Copyright : DR

Accusé d’offense et d'insultes envers les Marocains, le YouTubeur Mohamed Sekkaki, alias "Moul Casquetta" a été condamné ce jeudi 26 décembre à quatre ans de prison ferme et à une amende de 40.000 dirhams.

Le verdict est tombé dans l’affaire Moul Casquetta, du pseudo de ce YouTubeur du nom de Mohammed Sekkaki, arrêté pour insultes envers les Marocains. Le Tribunal de première instance de Settat l’a condamné à 4 ans de prison ferme et à une amende de 40.000 dirhams.

Moul Casquetta avait diffusé, le 29 novembre dernier, une vidéo sur sa chaîne YouTube où il s’en prenait aux Marocains et à leurs institutions. L'homme avait déjà été condamné à deux reprises de la prison pour des crimes et des délits divers. C'est une fois de plus pour ce récidiviste.