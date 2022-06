© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

En visite à Agadir, David Govrin, chef du bureau de liaison d'Israël au Maroc, a fait part de son immense joie de visiter cette ville pour la première fois, et d’aller à la rencontre des membres de la communauté juive de capitale du Souss.

Lors de sa visite à la synagogue d’Agadir, David Govrin a tenu à exprimer sa joie d’explorer la ville et de se retrouver avec les membres de la communauté juive de la capitale du Souss, et tout particulièrement ceux qui ont contribué à la sauvegarde et à la conservation de l’héritage juif dans le Royaume.

Le chef du bureau de liaison d'Israël au Maroc a également souligné que son pays était «fier de la coopération conjointe entre les experts marocains et israéliens dans le domaine de la recherche scientifique». Il a également loué les efforts du Royaume pour préserver le patrimoine juif.

Il a, en outre, souligné que «la présence de l'héritage juif au Maroc, dans la capitale du Souss en particulier, est une preuve suffisante de la coexistence et d'une vie commune entre juifs et musulmans».

Le chef du bureau de liaison d'Israël au Maroc a assisté hier, jeudi 16 juin 2022, au Festival international Cinéma et Migrations, et a visionné le film «Bab El Ward» (L’Allée des Fleurs), du réalisateur Haïm Bouzaglo.

Ce film relate les péripéties du clan Vaknin: une famille nombreuse et traditionnelle, d’origine juive marocaine, qui vit dans la grande périphérie Sud d’Israël. Caméra au poing, Samy, le plus jeune fils, projectionniste de la salle de cinéma du coin, documente le quotidien de sa famille: les joies, les peines, la précarité et les fins de mois difficiles. Les parents cultivent une nostalgie de leur pays natal, le Maroc, tandis que leurs enfants tentent de trouver leur place tant bien que mal.