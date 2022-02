© Copyright : DR

Kiosque360. Une bande criminelle s’est spécialisée dans le chantage et la diffamation de plusieurs personnalités du nord du Maroc, notamment à Tétouan. Le mystère de cette affaire est sur le point d’être résolu. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

A Tétouan, une grosse affaire de chantage est en passe d’être résolue, soutient Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 22 février. Citant des sources informées, le quotidien arabophone relève que les autorités sont sur le point de mettre fin aux activités d’un réseau de chantage électronique. Pour rappel, cette affaire avait secoué l’opinion publique et mobilisé les services de sécurité.

Pour cause, il s’agit selon le quotidien d’une bande criminelle organisée spécialisée dans la diffamation et le chantage. Selon la même source, cette bande est allée jusqu’à menacer et chanter plusieurs responsables de différentes institutions du Nord, particulièrement dans la ville de Tétouan, via des comptes sur Facebook et des numéros WhatsApp.

Selon les sources d’Al Ahdath Al Maghribia, les enquêtes sont menées par une équipe ad hoc relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en coordination avec le service de la police scientifique relevant de la Wilaya de police de Tétouan. D’après les mêmes sources, la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) est également impliquée dans les recherches.

Cette bande criminelle s’est spécialisée dans la diffusion de rumeurs et la diffamation de différentes personnalités issues du nord du pays. ces memebres contactent les personnes ciblées et leur demander des sommes d’argent s’ils ne veulent pas voir des informations les concernant relayées sur les réseaux sociaux.

Un chantage professionnel qui a poussé les services de sécurité à intervenir, dans un contexte où la cybercriminalité augmente sous nos cieux et les plaintes pour chantage et/ou diffamation sur internet se multiplient.

D’après le quotidien, cette bande criminelle est même allée jusqu’à négocier avec des responsables pour servir les intérêts de certains mafias qui veulent se débarrasser de leurs cibles. Les sources du journal indiquent dans ce sens que le mystère de cette affaire sera bientôt résolu. Et d’ajouter que l’opinion publique n’est pas à l’abri d’une surprise, compte tenu des personnalités susceptibles de tomber dans le filet des services sécuritaires.