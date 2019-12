© Copyright : DR

Kiosque360. Un des principaux leaders du réseau mafieux italien Camorra, arrêté à Marrakech en mars dernier, a été extradé en Italie.

Il figurait parmi les principaux meneurs de l’organisation mafieuse Camorra. L'homme se planquait dans la région de Marrakech, où il a été arrêté en mars dernier par les services de police. Il a 44 ans et vient d’être extradé vers Italie.



Le quotidien Al Massae, qui relaie l’information, précise que cette extradition est accueillie avec bonheur en Italie, Mateo Salvini, le ministre de l’Intérieur de ce pays considérant l’arrestation de ce chef de la mafia comme un «cadeau» offert par le Maroc au peuple italien.



Le mafieux en question avait fui l’Italie en 2014 en direction du Maroc, où il se cachait sous de fausses identités depuis 5 ans. En Italie, il est notamment accusé du meurtre d’un jeune lors d’une fusillade dans ce qui ressemble à un règlement de compte. Plusieurs personnes ont également été blessées lors de cette opération. Depuis, il était passé de l’Espagne à Gibraltar et ensuite au Maroc.



Son arrestation est le fruit d’une étroite collaboration entre les services marocains et italiens, précise Al Massae, suite à un mandat d’arrêt international émanant d’Interpol et daté du 7 janvier 2019, à la demande des autorités judiciaires italiennes. Au Maroc, le criminel recherché menait une vie paisible dans la région de l’Ourika, dans une ferme qu’il partageait avec sa femme et son enfant de 14 ans. Il n’a opposé aucune forme de résistance lors de sa capture, indique le quotidien.