Crash d’un Cessna près de Kénitra: le BEA ouvre une enquête technique

L'avion biplace s'est écrasé près de Kénitra le jeudi 20 août 2020, causant le décès des deux personnes à bord.

Conformément à la réglementation en vigueur, le Bureau d’enquêtes et d’analyses d’accidents d’aviation civile (BEA) a ouvert une enquête technique pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident, souligne la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) dans un communiqué.

Dans son communiqué, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), relevant du ministère du Tourisme et du Transport aérien, rappelle qu’un avion biplace, un Cessna, immatriculé CN-TCG, et appartenant à l’Aéroclub Royal de Rabat s’est écrasé, le jeudi 20 août 2020, en début d’après-midi dans la région de Kénitra. Le crash s'était soldé par le décès du pilote et du co-pilote. Qui était Brahim Tahiri, vétéran des airs, mort dans le crash de son biplace près de Kénitra? Les deux personnes qui se trouvait à bord du biplace étaient Brahim Tahiri, président de l'Association nationale de l'histoire de l'aviation au Maroc, et un élève-pilote membre de l'Aéroclub Royal de Rabat.

Par Wadie El Mouden