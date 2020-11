© Copyright : DR

Kiosque360. La situation dans les hôpitaux, leur fonctionnement durant cette crise pandémique et les ressources humaines et matérielles mobilisées pour faire face à la situation. C’est l’objectif d’une mission parlementaire qui vient de débarquer à Fès-Meknès.

La commission de l'Education et des Affaires culturelles et sociales à la chambre des conseillers vient de mettre en place une mission parlementaire, selon l’article 125 du règlement intérieur de la deuxième chambre pour s’enquérir de la situation dans les hôpitaux.

La mission parlementaire, conduite par Abdelali Hamieddine du Parti de la justice et du développement (PJD), président de la commission de l'Education et des Affaires culturelles et sociales, est composée de dix conseillers appartenant à l’Union socialiste des forces populaires (USFP), le parti de l’Istiqlal (PI), le Rassemblement national des indépendants (RNI), le parti authenticité et modernité (PAM), l’Union constitutionnelle, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Confédération démocratique du travail (CDT) et l’Union marocaine du travail (UMT).

Mercredi, les conseillers se sont rendus au centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès qui accueille les malades de neuf provinces de la région Fès-Meknès. Ainsi, ils ont visité le pavillon dédié au Covid-19 et se sont enquis des services de réanimation consacrés aux patients contaminés et des autres circuits de prise en charge des malades.

De même, des marchés passés durant cette crise pandémique seraient sous la loupe des conseillers de la deuxième chambre, rapportent les sources du quotidien Akhbar Al Youm dans son édition du week-end des 14 et 15 novembre. Le jeudi, la mission parlementaire a mis le cap sur la province de Tounante où elle a suivi les explications sur le fonctionnement des unités sanitaires de la province.

Vendredi, poursuit le quotidien, les conseillers membres de la mission ont fait le déplacement à Taza où ils ont visité l’hôpital Ibn Baja de la ville avant de se rendre samedi à Sefrou pour s’enquérir de la situation à l’hôpital régional Mohammed V. C’est là qu’un scandale avait éclaté dernièrement quand un agent de sécurité avait été accusé de harcèlement sexuel.

D’ailleurs, rappelle le quotidien, une équipe d’inspection du ministère de la Santé avait débarqué dans cet établissement pour tirer au clair cette affaire. Après Fès-Meknès, la mission parlementaire se rendra dans la région de Marrakech-Safi avant de poursuivre son périple dans d’autres provinces et préfectures.