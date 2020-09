Covid-19: un total de 118 écoles fermées, 413 élèves contaminés au Maroc, selon le ministre de l'Education nationale

Près de 413 élèves dans les écoles privées et publiques ont été contaminés au Covid-19. Pour éviter la propagation du virus parmi les élèves, les enseignants et le personnel administratif, plus de 118 établissements ont été fermés et ont adopté l'enseignement à distance.

Depuis le premier jour de la rentrée scolaire, le 7 septembre dernier, au Maroc,, le ministère de l'Education nationale révèle que ce sont, au total, 118 établissements, publics et privés, accueillant en tout près de 61.000 élèves, qui ont entre-temps dû fermer momentanément leurs portes. L'annonce de ces statistiques a été faite par le ministre, Saaïd Amzazi, au cours d'un exposé devant le conseil de gouvernement, à Rabat, hier, jeudi 24 septembre.

En tout, le ministre fait état de 413 contaminations au Covid-19 détectés parmi les élèves, 807 parmi les enseignants et 208 parmi les effectifs du personnel administratif. Ces cas ont été révélés suite à des opérations de suivi de la rentrée, menée par 816 commissions dans l'ensemble du territoire, qui ont effectué en tout 4.821 visites dans des établissements de l'enseignement public ou privé. Enseignement: des écoles privées anticipent et imposent les cours en présentiel

Suite à la fermeture de ces écoles, qui avaient préalablement adopté un enseignement en alternance entre le présentiel et le distanciel, l’enseignement à distance, qui concerne 2.265 établissements et 972.000 élèves, est désormais l’unique option qui s’offre à ces élèves.

Saaïd Amzazi a par ailleurs révélé qu'au total, 140.000 élèves se sont inscrits pour la première fois à l’école pour cette année scolaire 2020-2021.

Par Qods Chabaa