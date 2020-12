© Copyright : DR

Les choses se précisent pour la campagne de vaccination contre le Covid-19. A Casablanca, les autorités ont bouclé l’opération de recensement et les sites de vaccination sont fin prêts.

Lundi30 novembre, la délégation régionale de la Santé pour Casablanca-Settat a abrité une réunion de coordination en présence des responsables provinciaux et préfectoraux. A l’ordre du jour: la campagne de vaccination contre le Covid-19 et le point sur les préparatifs en cours.

Le même jour, une réunion a été tenue avec les cadres de la Wilaya de la même région pour un long brief autour du même sujet, en présence du Wali Saïd Ahmidouch. Mais où en est-on pour le moment? «L’opération de recensement est bouclée. Six millions de personnes sont éligibles au vaccin contre le Covid-19 dans cette seule région», expliquent les sources interrogées par Le360. Les vaccins, soit un total de 12 millions de doses, seront administrés par injection, de manière conventionnelle.

Dans la région de Casablanca-Settat, l’opération se déroulera dans tous les centres de santé. «En cas de besoin, d’autres stations seront mises à la disposition des staffs médicaux comme les établissements relevant des départements de l’Education nationale ou de la Jeunesse et des sports», détaillent nos sources.

Des unités mobiles sont également prévues pour une vaccination de masse dans les prisons, les cités universitaires, les casernes, voire les entreprises employant de lourds effectifs.

La réunion de lundi dernier a été aussi l’occasion de faire le point sur d’autres aspects logistiques et surtout la mobilité.

«Tout est réglé de ce point de vue», affirment nos sources qui précisent que la campagne de vaccination n’est pas l’affaire que du ministère de la Santé, puisque d’autres intervenants y participent comme le ministère de l’Intérieur.

Mais où est le vaccin?

Si la question de la gratuité a également été tranchée, reste une autre grande question: où est le vaccin? «A aujourd’hui, le Maroc n’a reçu aucun lot de vaccins. On se prépare et on attend», répondent nos sources. La même réponse nous a été fournie par une source proche de RAM, car c’est le transporteur aérien national qui sera chargé d’acheminer les lots.

Mais avant la réception du vaccin, il faut aussi résoudre la problématique de toute la chaîne du froid nécessaire au transport des doses.

Dans le cas du vaccin de Sinopharm, il faudra par exemple une température variant entre -2°C et -8°C. Selon nos informations, la Régie autonome des frigorifiques de Casablanca (dont le siège se trouve à Sidi Othman et qui est placé sous la tutelle de l’Intérieur) sera mise à contribution.

Il restera également à se doter d’autres équipements de première nécessité dans ce cas: armoires frigorifiques, caisses isothermes… Sur ce dernier point, le ministère de la Santé n'entend pas tout révéler dans l'immédiat. «On n’aura pas d’autre choix que d’importer ces équipements et sans attendre», affirment les sources interrogées.