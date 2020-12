Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Un total de 13.619 cas d'infection à la Covid-19 ont été recensés dans les rangs des élèves et des cadres pédagogiques, techniques et administratifs, a indiqué devant les députés du Parlement, hier, lundi 7 décembre 2020 à Rabat, le ministre de l'Education nationale, Saaïd Amzazi.

En réponse à une question centrale autour du "déroulement de l'année scolaire dans le contexte de Covid-19" à la Chambre des représentants, Amzazi a souligné que le taux d'infection ne dépasse pas 0,06% parmi les élèves et 3% parmi les cadres éducatifs, administratifs et techniques.

Après avoir rappelé les mesures entreprises par son département en vue d'atténuer l'impact de la pandémie sur les plans éducatif et sanitaire, il a indiqué que les établissements scolaires fermés depuis le début de l'année scolaire ont atteint un nombre de 468, dont 107 écoles privées, lesquelles accueillent 270.000 élèves.

Pour ne pas entraver le processus de la réforme éducative, le ministère a poursuivi la mise en œuvre de la loi-cadre de l'éducation et de la formation, en dépit des contraintes de la conjoncture actuelle, a expliqué le responsable gouvernemental, indiquant que l'Etat a entrepris les mesures législatives, réglementaires, administratives et financières nécessaires à même de donner corps aux objectifs escomptés.

S'agissant des mesures d'ordre législatif, le ministre a indiqué que son département se penchait sur l'élaboration d'un plan législatif et réglementaire, composé de 81 textes de loi et documents de référence, dont 21 qui sont d'ores et déjà programmés pour la première année de ce projet.

Le ministre a estimé que le défi central de son département consistait à mettre en place une couverture financière suffisante à même de mettre en œuvre les dispositions de la réforme dans les délais impartis, étant donné que le budget de l'Etat demeurait incapable de supporter seul le fardeau financier de la réforme en ces circonstances difficiles, marquées par les répercussions économiques de la pandémie de la Covid-19.

Cette situation, a déclaré le ministre, nécessite de diversifier les sources de financement, de consolider la solidarité nationale et de renforcer les ressources du fonds dédié à la promotion du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.