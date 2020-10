© Copyright : DR

Les autorités locales de la préfecture de M'diq-Fnideq ont décidé de nouvelles mesures restrictives et le retour du couvre-feu nocturne dès ce vendredi 23 octobre. Les détails.

Vendredi 23 octobre à minuit, de nouvelles mesures restrictives seront imposées dans la préfecture de M'diq-Fnideq, apprend Le360 de sources informées, et ce au vu de l’évolution de la situation épidémique.

Ainsi, des barrages seront dressés aux entrées et sorties des deux villes pour contrôler les déplacements de et vers ces deux localités. Commerces, cafés et restaurants devront, selon les nouvelles mesures, baisser le rideau à 21h alors que le couvre-feu nocturne sera imposé de 22h à 5h.

Les hammams, les salons de coiffure et les salles de sport devront être fermés à 21h et ne travailler qu’à 50% de leur capacité d’accueil.

Les autorités ont également décidé la fermeture, jusqu’à nouvel ordre, des espaces publics comme les jardins et les aires de jeux.