La préfecture de la province d'Essaouira a annoncé, vendredi 13 novembre, l'adoption d'une batterie de nouvelles mesures préventives visant à enrayer la propagation du Covid-19 au niveau de la commune d'Essaouira.

Cette décision a été prise sur la base des recommandations issues de la réunion du Comité provincial de veille chargé de la gestion de la pandémie de la Covid-19 tenue, le même jour, et consacrée aux mesures et dispositifs de précaution à prendre pour endiguer la propagation de la pandémie dans la province.

En prenant en considération l'évolution de la situation épidémiologique au niveau de la commune d'Essaouira, le gouverneur de la province, M. Adil El Maliki, a émis un arrêté prévoyant une série de nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur vendredi à 18h00.

Ainsi, il a été décidé la fermeture provisoire, à 20h00, des locaux de commerce et de ceux dédiés aux activités professionnelles et de services dans les quartiers qui enregistrent une hausse du nombre des cas d'infection par la Covid-19 au niveau de la ville d'Essaouira.

Ces mesures concernent aussi la fermeture provisoire, à 16H00, du souk hebdomadaire à Sekkala et des marchés de proximité, et à 20h00, des cafés, des restaurants et des snacks dans les quartiers concernés, ainsi que l'interdiction de la diffusion des matches de football dans tous les cafés situés dans la commune d'Essaouira sans exception.

Il a été également décidé d'interdire les rassemblements et attroupements dans les différents espaces publics à l'intérieur des quartiers concernés, de veiller au contrôle strict du respect des mesures préventives (port des masques de protection, distanciation physique) sous peine d'application des sanctions prévues par la loi à l'encontre des contrevenants, et de renforcer le contrôle aux entrées de la cité des Alizés.

Cet arrêté fera l'objet d'une révision selon l'évolution de la situation épidémiologique, qui sera évaluée par le Comité provincial de veille, sachant que ses dispositions vont demeurer en vigueur pour une durée de 15 jours, renouvelable automatiquement si la situation pandémique ne s'améliore pas.

Il a été, en outre, précisé la poursuite de l'application des autres mesures en vigueur à l'échelle nationale conformément à l'état d'urgence sanitaire décrété dans le Royaume, notamment l'interdiction des fêtes de mariage, des cérémonies de funérailles, des rassemblements familiaux et des attroupements.

L'exécution de cet arrêté a été confiée aux autorités locales, aux services sécuritaires, à la collectivité territoriale de la ville d'Essaouira et aux services décentralisés de la province, chacun selon ses attributions.