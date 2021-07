© Copyright : DR

Kiosque360. La hausse des cas de covid-19, notamment a Casablanca, a poussé le ministère de l’Intérieur a renforcer les contrôles dans les quartiers et dans les périphéries. Pour sa part, la gendarmerie royale a déployé des barrages sur toutes les routes nationales et à l’entrée des villes.

La ville de Casablanca a enregistré ces derniers temps le plus grand nombre de contaminations par la covid-19 par rapport aux autres villes du Maroc. Une évolution inquiétante qui a poussé le ministère de l’Intérieur à mobiliser ses agents pour réinvestir les artères et les quartiers de la ville afin d’avertir les citoyens sur la gravité de la situation épidémiologique actuelle. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du vendredi 9 juillet, que plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées dans plusieurs quartiers et notamment dans les zones à forte affluence. Les agents d’autorité appellent les habitants à porter les masques et à respecter la distanciation physique après avoir constaté un relâchement considérable en matière de respect des mesures de prévention.

Un laisser-aller qui fut à l’origine de la hausse des contaminations qui coïncide avec les vacances de l’été, l’Aïd Al Adha et la multiplication des fêtes familiales et des rassemblements. Les campagnes de sensibilisation ont concerné, aussi, certains magasins et centres commerciaux qui ne respectent pas les restrictions sanitaires en vigueur notamment en ce qui concerne la jauge des clients. Les agents d’autorité ont appelé l’ensemble des citoyens à éviter d’organiser des fêtes privées (mariages) et à respecter la distanciation physique dans les souks réservés à la vente des moutons de l’Aïd Al Adha.

Le quotidien Al Massae rapporte que ces campagnes visent à réduire le nombre des contaminations enregistrées chaque jour qui suscitent beaucoup d’interrogations et surtout d’inquiétudes quant au retour à un confinement total. Ce dernier pourrait être plus grave que le précdent qui avait causé d'importnats dégat socoéconomiques.

De son côté, le commandement de la gendarmerie royale a donné ses instructions pour renforcer le contrôle aux entrées de certaines villes, à déployer des barrages sur les routes nationales et à vérifier, minutieusement, les autorisations de déplacement.



Le redéploiement des gendarmes, des policiers et des forces auxiliaires à l’entrée des villes a été dicté par une augmentation sensible du trafic routier avec l’arrivée de nombreux MRE. Mais, c’est dans les périphéries de Casablanca que ces contrôles et ces barrages seront sensiblement renforcées dans les prochains jours. Les forces de l’ordre, tous corps confondus, ont reçu des ordres pour interdire les déplacements à toutes les personnes n’ayant pas une autorisation de circuler.