Kiosque360. La pandémie de Covid-19 a un impact considérable sur la santé physique et psychologique des personnels de santé. Voici les résultats d’une étude réalisée au Maroc.

Les travailleurs dans le secteur de la santé sont particulièrement touchés par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions. L’impact ne réside pas uniquement dans le risque de la contamination par le virus, mais à des niveaux psychologiques, mentaux et émotionnels.



Selon une étude réalisée par des chercheurs de l’Université Hassan Ier de Settat, l’Université Mohammed V de Rabat et l’Institut supérieur des métiers infirmiers et des techniques de santé de Beni Mellal, 83.4% du personnel de santé souffrent du «syndrome d’épuisement professionnel» et 64.8% d’«épuisement émotionnel».



Quant à la dépersonnalisation, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 9 et 10 octobre, les résultats ont montré que 48,3 % des participants à l’étude présentaient un niveau élevé, 28,3 % un niveau modéré et seulement 23,4 % un niveau faible.



S’agissant du «sentiment d’accomplissement personnel» des professionnels de santé, les résultats de l’étude ont indiqué qu’il était important pour 37% des participants, moyen pour 29.7% et faible pour 32.4%. L’étude, dont les résultats ont été validés par le ministère de la Santé, a également révélé que 64.8% des participants présentaient un «épuisement émotionnel élevé», 48.4% de «dépersonnalisation élevée» et 38% de «faible accomplissement personnel».



En termes d'épuisement total, les résultats ont montré que 31,7% des participants présentaient un épuisement faible, 40,7% un épuisement modéré et 11% un burnout sévère.



L’étude a porté sur un échantillon de 101 participants, dont 70% sont des femmes, 92 (soit 63,5%) sont âgés de 21 à 40 ans et la plupart (71%) sont mariés. Une grande proportion des participants sont des infirmières (79%) et 54% d'entre elles suivent un système de travail de garde.



Ces résultats ont poussé les auteurs de l’étude à appeler les autorités compétentes à «investir pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs de la santé».