© Copyright : DR

Kiosque360. Les forces policières et corps militaires procèdent au redéploiement des checks points dans la région de Rabat. La population locale estime la réponse des autorités nécessaire pour contenir la propagation du virus avec le retour attendu des vacanciers.

Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, les forces de l’ordre investissent de nouveau l’espace public. Depuis mardi dernier, relate Al Akhbar, forces policières et corps militaires procèdent au redéploiement des checks points dans les grandes artères de Rabat, Témara, Salé et Kénitra.

La présence de plus en plus remarquée des forces de l’ordre un peu partout, notamment aux jonctions entre quartiers très fréquentés, cède le champ à moult interprétations. Mais globalement, l’ensemble de la population voit plutôt d'un bon oeil ces interventions musclées, et estime la réponse des autorités nécessaire pour contenir la propagation du virus avec le retour attendu des vacanciers.

Al Akhbar écrit à l’issue d’un reportage terrain qu’au niveau de la capitale, le retour des barrages policiers concerne les quartiers de Riad, Manzah, Agdal et Anahda, au niveau du boulevard Mohammed V, ainsi que sur la route littorale qui relie la capitale à la commune de Harhoura. D’autres barrages routiers renforcés ont été érigés pour contrôler le trafic en partance et à destination de Salé, Témara et El Jadida.

Le retour des barrages intensifs en vue d’endiguer la transmission du virus est décrété aussi pour Salé, qui vit au rythme des sirènes d’ambulances, forces auxiliaires et policières. En particulier après l’apparition de nouveaux foyers familiaux, qui font de la ville limitrophe de la capitale la plus contaminée à l’échelle régionale.

À Kénitra, la situation épidémiologique suscite la défiance de la population. Surtout après une mobilisation inhabituelle des forces de l’ordre et la fermeture des plages de Mehdia et de la corniche. En cause: la découverte d’un nouveau cluster, -après celui de Lalla Mimouna-, cette fois-ci dans une unité industrielle, et qui serait à l’origine de la contamination de 20 personnes, souligne le journal, en attendant les résultats définitifs des analyses.