Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est réuni avec les secrétaires généraux et les responsables des ressources humaines de divers ministères et établissements publics.

Lors d’une réunion organisée mercredi 2 février, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a évoqué l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays et souligné l'importance de l'implication des administrations et établissements publics dans la poursuite de l'adoption des mesures de précaution et de prévention contre le Covid-19.

En présence de Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, et Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Aziz Akhannouch, s’est réuni avec les secrétaires généraux et les responsables des ressources humaines de divers ministères et établissements publics, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Durant cette réunion, l'évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume a été évoquée. L'importance de sensibiliser toutes les parties prenantes à la nécessité d'adhérer pleinement à toutes les mesures de précaution et de se conformer à toutes les directives émises par les pouvoirs publics, a été également à l'ordre du jour.

Le chef du gouvernement a ainsi souligné l'importance de l'implication des administrations et établissements publics dans la poursuite de l'adoption des mesures de précaution et de prévention contre le Covid-19 à l'intérieur de leurs établissements, afin d'assurer la sécurité des salariés et des ayants droit, et de maintenir la permanence de travail en leur sein, précise ce même communiqué.

Le chef du gouvernement a, en outre, appelé à sensibiliser tous les fonctionnaires à l'importance d'accélérer la réalisation ou la finalisation de leur schéma vaccinal, en sensibilisant à la troisième dose, dite de rappel, compte tenu de son rôle primordial dans l'obtention de l'immunité vaccinale et dans l'espoir d'un retour progressif à vie normale.

De leur côté, les secrétaires généraux des différents ministères et établissements publics ont exprimé leur ferme volonté de veiller au respect de toutes les consignes, et de mobiliser tous les cadres, moyens et mécanismes, afin de s'engager dans la formation des agents des administrations et établissements publics au succès de la campagne vaccinale, notamment du booster, pour préserver le capital humain et maintenir la sécurité des citoyennes et les citoyens.