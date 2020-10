© Copyright : DR

Kiosque360. Cette semaine serait catastrophique en termes de nombre de contaminations au Covid-19, des décès quotidiens et du taux des admis en réanimation. De nouvelles restrictions sanitaires se profilent à l’horizon pour faire face à cette recrudescence de la pandémie. Les détails.

L’augmentation du nombre de cas positifs, passé de 2.800 à 3.577 puis à 4.115 par jour en moins d’une semaine, a interpellé le gouvernement qui envisage l’option d’un confinement partiel. Cette hypothèse est appuyée par l’augmentation du nombre de décès, passé de 38 à 53 décès quotidiens. De même, le taux d'admission en réanimation a atteint 26% à l’échelle nationale et 60% à Casablanca.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 24 et 25 octobre, le comité scientifique relevant du ministère de la Santé tient des réunions afin de prendre des mesures appropriées pour freiner la propagation du virus dans certaines régions, surtout Casablanca.

Dans ce cadre, le quotidien cite le communiqué de la wilaya de la région de Casablanca-Settat qui a appelé «les usagers de la route qui ne disposent pas d'autorisation exceptionnelle d’accès à la métropole à emprunter l’autoroute externe de contournement s'ils transitent par la ville vers d'autres destinations». Le communiqué de la wilaya de Casablanca, ajoute le quotidien, met également en garde contre «le non-respect de cette décision passible des sanctions prévues par le décret relatif à l'état d'urgence sanitaire».

Au niveau des régions, poursuit le quotidien, les autorités compétentes suivent la situation de près et étudient les moyens dont dispose chaque structure sanitaire afin de faire face aux éventuels manques de matériel, d’équipements et de ressources humaines, surtout dans les services de réanimation où la barre de 580 cas a été dépassée.

En fait, les autorités centrales rassemblent toutes les données relatives à l’évolution de la situation et ses répercussions sur le volet social et l’économie après la reprise des activités et le retour de milliers de travailleurs sur leur lieu du travail dans les secteurs formel et informel.

Dans ce cadre, parmi les scénarios probables afin d’éviter une explosion de la pandémie qui pourrait atteindre 10.000 cas positifs par jour, précisent les sources du quotidien, l’option d’un confinement partiel reste envisageable. Cette option avait déjà été soulevée par le Haut-commissariat au plan (HCP), rappelle le quotdien.

Par ailleurs, estime Driss Habachi, expert en statistiques sanitaires, le nombre de décès pourrait atteindre la barre des 100 par jour, dont 33% dans la région de Casablanca. Et de préciser que le nombre de contaminations est passé de 10 pour 100.000 habitants à 50 pour 10.000 habitants en quelques jours. Ce qui interpelle à plus d’un titre.