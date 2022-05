Covid-19: la hausse des contaminations inquiète le gouvernement

Kiosque360. Face à l’augmentation des contaminations au Covid-19, le gouvernement a prorogé l’état d’urgence sanitaire et appelé les citoyens à respecter les mesures préventives comme le port du masque et la distanciation physique et sociale. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le nombre de contaminations au Covid-19 a, de nouveau, augmenté, passant de deux chiffres à trois en l’espace de quelques jours. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (28 et 29 mai), que cette hausse des cas positifs inquiète le gouvernement qui a décidé, jeudi dernier, de proroger l’état d’urgence sanitaire. Une décision qui survient après avoir constaté un certain laxisme des Marocains face au Coronavirus. Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit et le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb ont défendu cette disposition, accordant aux autorités toutes les prérogatives pour imposer des mesures fermes afin de préserver la santé publique. Les Marocains se sont relâchés, ces dernières semaines, en raison de l’assouplissement des mesures de restriction dans les déplacements, les rassemblements, les rapprochements familiaux et l’annulation du port de masque sur les lieux de travail. Le quotidien Assabah rapporte que les travailleurs ont repris leurs habitudes de proximité sans se soucier d’être contaminés et de transmettre le virus à autrui. Encore faut-il préciser que l’ouverture des espaces publics, notamment les stades de football à des milliers de spectateurs, pourrait créer des foyers de contamination. Le ministre de la Santé a préconisé le retour à la mise en place des mesures préventives pour faire face à l’augmentation du taux de positivité. Il a ainsi appelé, jeudi dernier sur le site officiel de son département, les responsables et les citoyens à se conformer aux mesures préventives en l’occurrence le respect de la distanciation sociale qui nécessite la réduction des déplacements au sein de la famille et sur les lieux de travail. Il faut, en outre, respecter la distanciation physique dans les lieux fermés, porter le masque, utiliser les produits hydroalccoliques et se faire injecter les doses de vaccin restantes pour éviter toute recrudescence de la pandémie, précise le ministre de la Santé.



Par Hassan Benadad