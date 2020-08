Dans le cadre du dispositif de riposte contre la montée vertigineuse des cas de contamination au Covid-19 dans le royaume, les autorités compétentes ont mis en place de nouvelles structures sanitaires, des chapiteaux et des hôpitaux de proximité. Cette approche a permis d’étendre le système de prise en charge des personnes contaminées au Covid-19, à travers des circuits appropriés. Ainsi, les patients sont accueillis par des équipes médicales et bénéficient d’un diagnostic sur place. Le résultat de ce diagnostic déterminera, par la suite, le statut clinique du patient et le mode de suivi médical, à domicile ou dans une autre structure sanitaire pour bénéficier du protocole mis en place. A ce propos, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui se penche sur ce sujet dans son édition de ce jeudi 27 août, précise que la mise en place de ces nouvelles structures sanitaires a démarré dans les villes de Casablanca, Marrakech et Médiouna.

A Casablanca, la directrice régionale de la Santé, Nabila Rmili, déclare que onze structures sanitaires ont été équipées pour prendre en charge les cas de Covid-19. L’inauguration de ces structures a été faite, mardi, par le wali de la région Casablanca–Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, en compagnie de la directrice régionale de la Santé, Nabila Rmili.

A Marrakech, poursuit le quotidien, le chapiteau aménagé au sein de l’hôpital Ibn Tofail, relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, est désormais prêt à accueillir les premiers cas de Covid-19, notamment les cas critiques. L’aménagement de ce chapiteau s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le ministère de la Santé pour promouvoir et étendre le système de prise en charge, notamment les soins intensifs. A cette occasion, le wali de la région Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a visité cette structure sanitaire aménagée en un temps record et dont la capacité supplémentaire s’élève à 100 lits équipés d’oxygène et consacrés à la pré-réanimation.

Dans la ville de Médiouna, le gouverneur de la préfecture a donné, mercredi, le coup d’envoi des travaux pour la construction d’un hôpital de proximité. Cette nouvelle structure, d’une capacité d’accueil de quarante lits, renforcera les services de l’hôpital provincial de Médiouna, qui a enregistré 1.700 cas d’infection au covid-19.