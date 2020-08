© Copyright : Saad Zouhri-Le360

Constatant une insuffisance de ressources humaines et matérielles, la Fédération nationale des anesthésistes réanimateurs du Maroc (FNAR) lance un appel aux autorités, les incitant à préparer une riposte forte et efficace lors du pic de prévalence attendu au début du mois de septembre prochain.

Dans un communiqué, la Fédération nationale des anesthésistes réanimateurs du Maroc (FNAR) affirme observer avec inquiétude la situation épidémiologique actuelle au Maroc. Celle-ci est caractérisée par:

- Le nombre de cas qui augmente de façon exponentielle correspondant au début de la deuxième vague nationale de Covid-19.

- L’insuffisance des ressources humaines en anesthésie, réanimation et médecine d’urgence, désormais épuisées.

- Les ressources matérielles et médicamenteuses essentielles, de moins en moins disponibles.

En s’inspirant de certaines expériences réussies de partenariats public-privé à Tanger et à Casablanca, la FNAR appelle les autorités sanitaires à associer le secteur privé, non seulement dans le diagnostic clinique et biologique de la maladie, mais aussi dans la prise en charge, le suivi et le traitement des malades Covid-19, en autorisant l’hospitalisation des cas confirmés dans les structures privées, accréditées et volontaires. Il est également recommandé d’autoriser les officines à délivrer l’hydroxychloroquine sous ordonnance médicale émanant des deux secteurs, public et privé.

La FNAR appelle aussi à accélérer l’accréditation des laboratoires d’analyse médicale privés. L’objectif est d’améliorer le suivi de la cadence d’apparition des nouveaux cas et la précocité de prise en charge à travers tout le territoire national.



Par ailleurs, la FNAR formule une série de recommandations visant l’optimisation du rendement des médecins réanimateurs et des services de réanimation publics:

- Création des Unités de soins intensifs (USI) sur les sites d’hospitalisation libérés des patients asymptomatiques et pauci-symptomatiques (présentant peu de symptômes): ces USI seraient gérées par des «non-réanimateurs» (infectiologues, pneumologues, urgentistes, médecins généralistes, chirurgiens, etc.) dans l’objectif de soulager les services de réanimation.

- Réserver l’accès aux services de réanimation exclusivement aux patients en détresse vitale pour optimiser le rendement de ces services.

- Déjà en sous-effectif, les réanimateurs ne devraient pas être sollicités pour les tâches de gestion ou d’administration afin de pouvoir dédier la totalité de leurs heures de travail aux soins de réanimation.

- Création dans toutes les structures, de circuits Covid, non-Covid et tampon, pour pouvoir protéger les patients, ainsi que le personnel soignant, et continuer à prendre en charge correctement les autres pathologies.